Yenice orman yangınına ağır iş makineleriyle müdahale ediliyor Yenice orman yangınına ağır iş makineleriyle müdahale ediliyor Yoğun duman ve alevler yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yenice orman yangınına ağır iş makineleriyle müdahale ediliyor

Yoğun duman ve alevler yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken Orman Yangın Müdahale ekipleri ağır iş makineleri ile yangına müdahale ediyor. Kabala köyü Bulamaç mevkinde ekipler yoğun duman ve zorlu arazi şartlarına rağmen yangına müdahaleyi aralıksız devam ettiriyor.

Bulamaç mevkii yönünde ilerleyen yangının önünü kesmek için ekipler yoğun bir çaba harcıyor. Yoğun meşe ormanı ve zorlu arazi şartları arazözlerin ilerlemesini engelleyince devreye ağır iş makineleri sokuldu. Ekipler bir yandan yol açarken yoğun duman ve zorlu arazi şartlarında alevler ile mücadeleye devam ediyor. Bölged 5 dozer ve 17 arazöz yangının gidişatını durdurmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA