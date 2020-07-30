Yenice orman yangınına ağır iş makineleriyle müdahale ediliyor Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, orman yangın müdahale ekipleri ağır iş makineleri ile yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kabala köyü Bulamaç mevkii yönünde ilerleyen yangının önünü kesmek için ekipler yoğun bir çaba harcıyor. Yoğun meşe ormanı ve zorlu arazi şartları arazözlerin ilerlemesini engelleyince devreye ağır iş makineleri sokuldu. Ekipler bir yandan yol açarken yoğun duman ve zorlu arazi şartlarında alevler ile mücadeleyi sürdürüyor. Bölgede 5 dozer ve 17 arazöz yangının gidişatını durdurmak üzere çalışmalarına devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA