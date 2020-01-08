Yenice Mahallesinde 30 Araçlık Otopark Hizmete Girdi

08.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:25

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, otopark yapımlarının dönem sonuna kadar tüm mahallelerde devam edeceğini ifade etti.

Modern bir kent oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle otopark yapımlarına verdiği önemle bu alanda ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Mahalle aralarında bulunan tüm alanlar uygun şekilde düzenlenerek ilçe halkının hizmetine sunuluyor. Bu çalışmalardan biri de Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kel Mehmet Çıkmazında yapılan çalışmayla sokak çıkar hale getirilerek 30 araçlık otopark da hizmete alındı.

OTOPARK ÇALIŞMALARI ŞEHRİN TAMAMINDA DÖNEM SONUNA KADAR SÜRECEK

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Alper Taban, bugün bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında bir açıklama da yapan Taban, "Soğuk bir havada bugün sahada arkadaşlarımızın çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Yenice Mahallemizde Kel Mehmet Çıkmazında otopark ve yol kaplama çalışmasını yerinde görmek için geldik. Çıkmaz diyoruz ancak buraların isimleri de değiştiriliyor artık. Yaptığımız imar uygulamalarıyla kapalı olan bu sokaklar bir bir açıyoruz. Beraberinde sokaklar birbirleriyle kavuşuyor ve ulaşım açısından kolaylık oluyor. En önemli ihtiyaçlarımızdan birinin de otopark olduğunu her zaman söylüyoruz. Çok yoğun araç artışı var. Bundan dolayı da bizim park alanlarını arttırmamız gerekiyor. Burada da arkadaşlarımız 30 araçlık bir düzenlemeyle hayata geçirdiler. Bölgedeki tretuvar, zemin uygulamaları ve aydınlatmalar gözden geçirilerek akılcı çözümlerle çalışma tamamlanmış oluyor. Sokak sakinlerimizin bu düzenlemeyle rahatlayacağını düşünüyorum. Bu çalışmalarımızı şehrimizin farklı noktalarında dönem sonuna kadar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler