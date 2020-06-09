Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü

ÇANAKKALE'de, yılda ortalama 20 bin ton çilek üretimi gerçekleştirilen Yenice ilçesinde, verimli bir sezon geçirmeleri üreticilerin yüzünü güldürdü.

Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü
09.06.2020 08:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:21
ÇANAKKALE'de, yılda ortalama 20 bin ton çilek üretimi gerçekleştirilen Yenice ilçesinde, verimli bir sezon geçirmeleri üreticilerin yüzünü güldürdü. Bu yıl 7 bin 500 dönüm alanda üretimi yapılan çileğin kilosu, tarlada toptan 5 TL'ye satılıyor.

Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde son 10 yıldan beri tarlalarda çilek üretimi yapılıyor. Ağırlıklı olarak Nevşehir'den gelen çilek fideleri, bölge iklimine uyum sağladı. Çilekteki verimi gören tarla sahipleri de diğer ürünlerden vazgeçip çilek ekimine yöneldi. Yenice'de bulunan yüzlerce dönüm tarladan her gün hasat edilen tonlarca çilek, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Geçen yıl Yenice ilçemizde ise 6 bin dönüm alanda 18 bin ton çilek üretilmiştir. İlimizdeki çileğin yüzde 90'ını Yenice ilçesi üretmektedir. Bu sene Yenice'de bin 500 dönümlük yeni çilek alanı oluşturulmuştur. Yani 2020 yılı itibarı ile ilimizde 8 bin dönümlük bir çilek alanına kavuşmuş olacağız. İl olarak Türkiye'deki çileğin yüzde 5'ini üretmekteyiz ve üretim miktarı bakımından 6'ncı sıradayız" dedi.HERGÜN 1 TON ÇİLEK HASAT EDİYORAkçakoyunlu üretici Emin Özen, kiraladığı 18 dönüm tarlaya çilek fideleri diktiğini belirterek, "Günlük yaklaşık 1 ton çilek hasat ediyorum. Bir fide yaklaşık 3 yıl boyunca yüksek kapasite çilek veriyor. Köyde işçi yevmiyeleri de 130 ile 200 TL arasında değişiyor. Biz de kazanıyoruz, işçi de. Topraklarımız çok verimli. Çileğin kilosunu şu an tarladan toptancıya 5 TL'ye veriyoruz. Reçel ve meyve suyu fabrikalarına kilosu 3 buçuk lira civarında satışımız var" diye konuştu.'BİNLERCE İNSAN EKMEK YİYOR'Köylülerden Akın Andıç da verimli topraklar sayesinde köylünün yüzünün güldüğünü söyledi. Çilek hasadının başladığını ve kar düşene kadar devam ettiğini belirten Andıç, 

"Sonrasında da biber fideleri dikiliyor. İşçi yevmiyeleri de burada oldukça yüksek. Her gün binin üzerinde işçi köye çalışmak için geliyor. Herkes kazanıyor. Binlerce insan ekmek yiyor. Herkesin bu topraklara sahip çıkmasını istiyorum. Şu an buradaki en büyük eksik ise köylü kooperatifinin olmaması. Birleşerek burada soğuk hava deposu ve kooperatif kurulması gerekiyor" dedi.


- Çanakkale

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi Haber
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu Haber
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Haber
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Haber
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Haber
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Sadece Amanoslar'da yaşayan 'Böceklerin kralı' Çanakkale'de görüldü
Sadece Amanoslar'da yaşayan "Böceklerin kralı" Çanakkale'de görüldü
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Rafet El Roman Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Yenice köylüsünün yüzü çilekle güldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 08:46:56. #1.14#
title