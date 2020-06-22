Yenice Kovancı Barajı'ndaki çalışmalar devam ediyor Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Kovancı Barajı'ndaki çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Kovancı Barajı'ndaki çalışmalar sürüyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale'de yapılan yatırımlarla kentin mümbit toprakları suyla buluşturuluyor.

Bu kapsamda, halkın içme ve kullanma suyunun temin edilmesi ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapımı süren Yenice Kovancı Barajı'nın temelden yüksekliğinin 33,20 metre olduğunu bildirdi.

Barajın 477 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Barajda depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 2 milyon 70 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. İş kapsamında gövde sıyırma çalışmaları tamamlanmıştır. Dipsavak inşaatı, derivasyon tüneli, menba ve mansap batardoları, rölekasyon yolunun temel-alt temel imalatları, dolusavak inşaatı, enjeksiyon imalatları ve nihayetinde 379 bin 638 metreküp gövde dolgusu yapılarak baraj imalatları tamamlanacaktır."

Kaynak: AA