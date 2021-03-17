Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesine kavuştu
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Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesine kavuştu

17.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:56
Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesine kavuştu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çiftçiler tarafından 40 bin dekar alanda yetiştirilen Yenice kırmızıbiberine Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çiftçiler tarafından 40 bin dekar alanda yetiştirilen Yenice kırmızıbiberine Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Yenice kırmızıbiberine Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini söyleyen Yenice Ziraat Odası Başkanı Fahrettin Özcan, "Yenice'mizin coğrafi şartlarında üretilen kendi has özellikleri olan kırmızıbiberimize coğrafi işaret belgesi almanın sevincini yaşıyoruz. Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesi ile yurtdışı ihracatında ve iç piyasada aranan bir ürün olacak" dedi. - ÇANAKKALE

Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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