Yenice ilçe jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, İlçe Jandarma Aşayiş ve Trafik ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, İlçe Jandarma Aşayiş ve Trafik ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Yenice İlçe Jandarma karakoluna bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında vatandaşların maske denetimleri ve güvenli ortamda seyahat etmelerini sağlamaya yönelik denetimler devam ediyor. Sürücüler, ekipler tarafından korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı