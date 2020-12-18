Yenice ilçe jandarma ekiplerinden trafik denetimi
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Yenice ilçe jandarma ekiplerinden trafik denetimi

18.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:15
Yenice ilçe jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, İlçe Jandarma Aşayiş ve Trafik ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, İlçe Jandarma Aşayiş ve Trafik ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sıklaştırıldı.

Yenice İlçe Jandarma karakoluna bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında vatandaşların maske denetimleri ve güvenli ortamda seyahat etmelerini sağlamaya yönelik denetimler devam ediyor. Sürücüler, ekipler tarafından korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılıyor. - ÇANAKKALE

Yenice ilçe jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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