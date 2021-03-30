Yenice'de yaya geçitlerinde kırmızı çizgi dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen "kırmızı çizgi" uygulaması Yenice'de başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen "kırmızı çizgi" uygulaması Yenice'de başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımının ardından Yenice'de "Kırmızı Çizgi" uygulaması hayata geçirildi. Ülkü İlk ve Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinin tek şeridi kırmızıya boyandı. Uygulamanın startını veren Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ve Belediye Başkanı Zeki Çaylı yaya geçitindeki beyaz renkli şeritlerden bir tanesini kırmızı renge boyayarak ilk şeridi çektiler. Ardından ise Kaymakam Yasin Erdem, Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve güvenlik güçleri seyir halindeki araçları durdurarak, sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Ülke genelinde başlatılan etkinlikte kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı