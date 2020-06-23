Yenice'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yenice'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 653 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Yenice'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
23.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:47

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 653 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Darıalan köyü Çeşmeler mevkiinde ormanlık arazi içerisine farklı noktalara kenevir ekildiğini tespit eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye takibe aldı. 19 Haziran Salı günü şüpheli şahısların kenevir bitkilerini hasat ettiklerini tespit eden ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 ayrı ekim alanında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile yapılan arama sonucunda 2 bin 653 kök yasa dışı kenevir ele geçirilirken, şüpheli M.S. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kenevirler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli M.S. ile M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu Haber
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt Haber
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti Haber
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! K serili 500 TL'ler 3 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! K serili 500 TL'ler 3 bin TL'ye satılıyor
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yenice'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 15:25:03. #1.14#
title