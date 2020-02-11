Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli
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Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

11.02.2020 00:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 00:44
Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli

'ün ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.


Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sonrası taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime yarın (11 Şubat Salı) 1 gün süreyle ara verildi" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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