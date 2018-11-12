Yenice'de Son Başvuru Karakaş'tan

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi Karabük'ün Yenice ilçesinde AK Parti'de aday adayı bolluğu yaşanıyor. AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı'na Yenice Belediye Başkanı aday adayı olmak için dokuz kişi başvuru yaparken son başvuruyu işadamı Sertaş Karakaş yaptı.

24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti'den Karabük milletvekili aday adayı olan ve yöre halkının büyük ilgisi ile karşılaşan işadamı Sertaş Karakaş, Yenice'den Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık'a teslim etti.

İlçenin genç, dinamik ve atılgan işadamlarından biri olan Sertaş Karakaş, parti binasında düzenenlenen programda yaptığı konuşmada, gayesinin ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söyledi.

Karakaş,"Yenice'nin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomisini güçlendirmek ve değerli Yeniceli hemşerilerimize hizmet etme anlamında yola çıkmış bulunmaktayız. Bizim gayemiz şayet hizmet etmekse, Allah'ın izniyle bizde kardeşlik içerisinde, sevgiyle, barışla, huzurla 31 Mart seçimlerini inşallah geride bırakacağız. Hedefimiz Yenicemize en iyi şekilde hizmet etmek, Yenice'de AK Partimizin sancağını Yenice Belediye Başkanlığı'na dikmek, zaferleri muzaffer eylemek, hayırlısıyla da memleketimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Bu gayede çıkmış olduğumuz bu yolda Rabbim diğer arkadaşlarımızı ve beni inşallah muzaffer eyler. Davamıza ve hedeflerimize hiçbir zaman kavgalara bulaşmadan sadece ve sadece Yenice halkına hizmet etmek için yola çıkacağız. Bu gayede bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Yenicemizi bu hedeflere ulaştırmak için gereken bütün projelerimizi siz değerli kamuoyuna duyuracağız ve bununla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rabbim hayırlısıyla bizi halkımıza hizmet etmeyi nasip eylesin" dedi. - KARABÜK