Yenice'de kartpostallık görüntüler

24.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:40

Karabük'ün Yenice ilçesinde kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.



Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve doğa harikası olan Yenice'de, yağan kar doğayla bütünleşerek görsel bir şölenle muhteşem bir manzarası oluşturdu.



Yenice Belediyesine ait olan Ihlamur Teras'ta yer alan bungalow evlerinde kar ile bütünleşmesiyle birlikte oluşturduğu manzara ise kendine hayran bırakırken, vatandaşlar ise doğanın muhteşem güzelliğini telefonları ile fotoğraflayarak sosyal medyalarından paylaşımlarda bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA