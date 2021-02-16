Yenice'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan, kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 17 Şubat Çarşamba günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay