Yenice'de kar nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin

Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele yarın izin verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki olumsuz hava koşulları ve buzlanmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yaşanan olumsuzluk nedeniyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, malul, engelli ve 3 yaş altında çocuğu bulunan personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı bildirildi.