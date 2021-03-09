Yenice'de ekmeğe zam
09.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:05
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 1,5 liradan satılan 230 gram ekmeğe zam yapıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 1,5 liradan satılan 230 gram ekmeğe zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ekmek 2 liradan satışa sunulacak.
Yenice'de faaliyette bulunan fırınların ürettikleri ekmek için yeni tarife, Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca belirlendi. Daha önce 1,50 liradan satılan 230 gram ekmek 2 liradan satılacak. 460 gram ekmeğin ise 4 liradan satışa sunulacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı