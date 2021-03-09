Yenice'de ekmeğe zam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yenice'de ekmeğe zam

09.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:05
Yenice'de ekmeğe zam

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 1,5 liradan satılan 230 gram ekmeğe zam yapıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 1,5 liradan satılan 230 gram ekmeğe zam yapıldı. Yeni tarifeye göre ekmek 2 liradan satışa sunulacak.

Yenice'de faaliyette bulunan fırınların ürettikleri ekmek için yeni tarife, Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca belirlendi. Daha önce 1,50 liradan satılan 230 gram ekmek 2 liradan satılacak. 460 gram ekmeğin ise 4 liradan satışa sunulacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Mesut Özil Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yenice'de ekmeğe zam - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:12:09. #1.16#
title