Yenice'de bir köyün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı
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Yenice'de bir köyün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yenice'de bir köyün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, artan korona virüs vakalarından dolayı yayılımı engellemek amacıyla karantina altına alınan Çal köyünün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı.

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, artan korona virüs vakalarından dolayı yayılımı engellemek amacıyla karantina altına alınan Çal köyünün karantina süresi 10 gün daha uzatıldı.

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda; "Çal Köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı ile temaslı sayısının beklenen düzeye düşmemesi nedeniyle bugün bitmesi planlanan karantina kararının 10 gün uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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