Yenice'de bir köy karantinaya alındı
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Yenice'de bir köy karantinaya alındı

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Yenice'de bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı.

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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından Çal köyüne 14 gün süreyle giriş çıkış kısıtlandı. Yenice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından Çal köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması üzerine 31 Mart 2021 (Bugün) 21: 00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamı tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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