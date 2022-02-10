Yenice'de Başkan Ceylan güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenice'de Başkan Ceylan güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Yenice'de Başkan Ceylan güven tazeledi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen Süt Üreticileri Birliği seçimli Mali Genel Kurulunda Başkan Hayrettin Ceylan güven tazeledi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen Süt Üreticileri Birliği seçimli Mali Genel Kurulunda Başkan Hayrettin Ceylan güven tazeledi.

Yenice ilçesinde 326 üye ile faaliyette bulunan Yenice Süt Üreticileri Birliği'nin seçimli Mali Genel Kurulu, üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. İki listenin yarıştığı seçimlerde Süleyman Karaoğlan 82 oy alırken mevcut başkan Hayrettin Ceylan 86 oy alarak güven tazeledi.

Yenice Süt Üreticileri Birliği Yönetimi; Hayrettin Ceylan, Mustafa Arslan, Özgür Duman, Serkan Yaman ile Yavuz Aslan'dan oluştu. - ÇANAKKALE

Yenice'de Başkan Ceylan güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Politika

Süt Üreticileri Birliği, Çanakkale, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title