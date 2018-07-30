Yenice'de Acil Kurtarma Ekibi Kuruluyor

Yenice'de faaliyette olan Yenice Doğa Sporları Derneği isim değişikliğine giderek dernek adını Yenice Doğa Sporları Acil Kurtarma yaptı. Yenice Doğa Sporları Acil Kurtarma Derneği öncülüğünde ilçede acil kurtarma ekibi kuruluyor.

Merkezi İstanbul'da bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG -AMADER) ile protokol imzaladıklarını açıklayan Yenice Doğa Sporları Acil Kurtarma Derneği Başkanı Silvan Toprak, uygulamalı eğitimlerin ağustos ayı içerisinde yapılacağını belirtti. Toprak;"2010 yılında faaliyete geçen Yenice Doğa Sporları Derneği 2018 yılı içerisinde olağan üstü kongreye giderek adını Yenice Doğa Sporları Acil Kurtarma Derneği olarak değiştirdik. Derneğimiz, tüzükte de genel olarak değişikliğe gidilerek acil durumlarda hazırlıklı olmak, olası afetlerde ve acil durumlarda can ve mal emniyetinin sağlanması, ilk müdahale kapasitesinin arttırılması acil müdahale sürecinin iyi yönetilmesini, amaçlara yönelik ortak zemin oluşturmak için çalışmalara başlamıştır. Dernek olarak Merkezi İstanbul da bulunan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG - AMADER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı ile protokol imzalanarak Yenice ilçemizde Acil Kurtarma ekibi kuruyoruz. İlk etapta dernek üyelerimizden oluşan, resmi kurumlarımızda çalışan personellerinin ve gönüllü olarak katılmak isteyen Yeniceli vatandaşlarımızın katılımı sağlanarak 13 Ağustos ile 19 Ağustos 2018 tarihleri arasında MAG - AMADER derneği eğitmenlerince ilçemizde uygulamalı eğitim verilecektir. İleri ki tarihlerde eğitimlerimiz geniş kapsamlı olarak gönüllülük esas olmak üzere istekli gönüllere eğitim verilecek ve verilen eğitimler sonrasında sertifikalandırılacaktır. Çalışmalarımız devam etmektedir"dedi.

Yenice'de kurulacak olan acil kurtarma ekibi ağustos ayı içerisinde uygulamalı eğitimlere Yenice'de başlayacak. - KARABÜK