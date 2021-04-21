Yenice'de 3 köyün karantina süresi uzatıldı
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Yenice'de 3 köyün karantina süresi uzatıldı

Yenice'de 3 köyün karantina süresi uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı 3 köyde, korona virüs ve temaslı sayısında beklenen düşüş yaşanmayınca köylerin karantina süreleri 10 gün daha uzatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı 3 köyde, korona virüs ve temaslı sayısında beklenen düşüş yaşanmayınca köylerin karantina süreleri 10 gün daha uzatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Torhasan, Karabey ve Davutköy köylerinin karantina süresi 10 gün daha uzatıldı. Konuya ilişkin Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada; "Kurulumuz tarafından; Torhasan, Karabey ve Davutköy Köylerimizde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı ile temaslı sayısının beklenen düzeye düşmemesi nedeniyle Torhasan ve Karabey Köylerinin 21 Nisan 2021 (Bugün) bitmesi planlanan, Davutköy Köyünün ise 22 Nisan 2021 (Yarın) bitmesi planlanan karantinalarının 10 (on) gün uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Yenice'de 3 köyün karantina süresi uzatıldı
Yenice'de 3 köyün karantina süresi uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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