Yenice'de 2 köy karantina altına alındı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantina altına alındı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan Yenice İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karaköy ve Çakır köylerinde artış görülen korona virüs vakalarının ardından yayılımı engellemek ve toplum sağlığını korumak adına köyün 14 gün süreyle karantina altına alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin Yenice Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından; Karaköy ve Çakır Köylerimizde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 20 Nisan 2021 (Bugün) 19.00 itibariyle 14 gün boyunca köylere giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köylerden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlıkları ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarları ve köy imamları tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı