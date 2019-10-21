Yenice Barajına 2 bin yavru yayın balığı bırakıldı

21.10.2019 11:34

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Eskişehir, iç sularına 2 bin yavru yayın balığı bırakıldı.



Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretimi gerçekleştirilen 2 bin yayın balığı yavrusu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretim tesisinden 15 poşet halinde teslim alındı. Söz konusu yavru yayın balıkları, aynı gün içerisinde Alpu ilçesi Yenice Baraj Gölüne, İl ve İlçe Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından usulüne uygun bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever yaptığı açıklamada "Su kaynaklarının kirletilmemesi ve suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra, avcılık faaliyetlerinde Bakanlığımızca tebliğlerle belirlenen yasak, sınırlama ve sorumluluklara titizlikle uyulması, sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı için büyük önem arz etmektedir. Gerek su kaynaklarına yeni bırakılan, gerekse suda mevcut diğer yavru balıkların gelişimlerini tamamlamaları ve en az bir kez üreyebilmeleri için, avcılık sırasında yakalanan küçük balıklara herhangi bir zarar verilmemesi ve suya iade edilmeleri gerekmektedir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA