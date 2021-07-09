Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlanıyor
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Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlanıyor Van Büyükşehir Belediyesi, Yeniçavuş mezrasının yıllardır süren yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlanıyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Yeniçavuş mezrasının yıllardır süren yol sorununu çözüme kavuşturdu. İpekyolu ilçesine bağlı Çalımlı Mahallesi Yeniçavuş mezrasının yolu cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa asfalt gördü. Yaklaşık 2 kilometrelik yolda yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt serimine başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi kentin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyor. Kırsalda son yıllarda kent tarihinin en büyük yol ve asfalt yatırımını gerçekleştiren büyükşehir, yatırımlarıyla ilklere imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca tamamı belediyenin işgücü ile yapılan genişletme, dolgu, yarma ve stabilize çalışmalarının ardından asfalt serimine geçildi. Yaklaşık 30 hanenin bulunduğu mezrada vatandaşlar, asfaltlı yola kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Mahallemizde cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez böyle bir çalışma yapılıyor"

Yapılan çalışmaları büyük bir sevinçle takip eden mahalle sakinleri, engebeli bir yapıya sahip olan mezra yollarının cumhuriyet tarihinden bu yana ilk defa asfaltlandığını ifade etti. Yeniçavuş mezra yolunun eskiden çok kötü olduğunu ve özellikle çamurdan dolayı araçların mezraya çıkamadığını belirten Çalımlı Mahalle Muhtarı Fehim Sadıkoğlu, "Burası Çalımlı Mahallemize bağlı şirin bir mezramız. Buradaki vatandaşlarımız yıllardır yol problemi yaşıyorlardı. Sesimize kulak veren Van Büyükşehir Belediyemize yapmış oldukları bu hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde cumhuriyetten bu yana ilk kez böyle bir çalışma yapılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi yolumuzu yapıp asfaltlıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Yeniçavuş mezra sakini Abdulhamit Erözsoy da, yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Köyümüzün yolu yıllardır kötü durumdaydı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelip yolumuzu genişletip asfaltını yaptılar. Allah büyüklerimizden razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlanıyor
Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlanıyor
Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlanıyor
Yeniçavuş mezra yolu cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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