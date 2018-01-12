Yeniçam Tersanesindeki Çalışmalar

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, uluslararası standartlara kavuşturulan Yeniçam Tersanesinde, bölgenin ve ülkenin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra ihracata dönük üst seviyede imalatlar da gerçekleştirildiğini söyledi.

Hacısalihoğlu, Sürmene ilçesindeki Yeniçam Tersanesini ziyaret ederek, Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi Başkanı Rıfkı Başaran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Yeniçam Tersanesinin tarihine yakışır şekilde uluslararası standartlara kavuştuğunu belirten Hacısalihoğlu, "Yeniçam Tersanesi, Türkiye'nin iftihar edeceği bir konuma ulaştı." dedi.

Hacısalihoğlu, tersanedeki imalatın kalitesinin uluslararası standartlar açısından istenilen seviyeye geldiğini ifade ederek, "Burada fiziki üretim alanları Avrupa standartlarına geldi. Dolayısıyla yapılan imalat da Avrupa standartlarına kavuştu." diye konuştu.

Gelişmelerin, tersanede yapılacak imalatın uluslararası pazarlarda yer bulması anlamı taşıdığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası standartlara kavuşturulan Yeniçam Tersanesinde bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra ihracata dönük üst seviyede imalatlar da gerçekleştiriliyor. İhracat ve istihdama katkı sağlayan tersanemizin aynı zamanda katma değer artışı yönünden de Trabzon ve ülke adına çok büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim. Yeniçam Tersanesindeki başarılarından dolayı kooperatif ve işletmelerimizin yöneticilerini ile çalışanları kutluyorum. İşletmelerimizin tümünü gezdik. Hepsinde yoğunluk, dolayısıyla da büyük bir gayret var. Bu şunu gösteriyor, kalitenin yüksek oluşundan dolayı artık insanlar gemilerini Yeniçam Tersanemizde yaptırıyor. İşletmelerimizin taşınması tamamlandığında burada daha büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum."

Başaran ise tersanede modern şartlarda üretime geçmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Firmaların yeni tersane alanına taşınması işleminin devam ettiğini belirten Başaran, hayatlarından memnun olduklarını vurguladı.

Başaran, yeni tersanede daha yüksek standartlarda imalat yapabileceklerini sözlerine ekledi.