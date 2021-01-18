Yeniçağa ve Mudurnu beyaza büründü
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Yeniçağa ve Mudurnu beyaza büründü

18.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:26
Yeniçağa ve Mudurnu beyaza büründü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde belediye ekipleri tarafından karla mücadele devam ediyor. Ekipler, karla kaplı cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

İlçe merkezinde etkili olan karın ardından çocuklar, kartopu oynayarak ve kendi imkanları ile yaptıkları kızaklarla kayarak eğlendi.

Osmanlı kasabası Mudurnu beyaza büründü

Tarihi konakları, han ve hamamları ile ünlü bir Osmanlı kasabası olan Mudurnu, etkili olan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ilçe bir başka güzelliğe büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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