Yeniçağa Kaymakamı Özçelik, koronavirüs aşısı oldu
18.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:15
Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Kaymakam Özçelik, Yeniçağa Devlet Hastanesine giderek aşısını oldu.
Aşılamanın ardından AA muhabirine açıklama yağan Özçelik, sırası gelen tüm vatandaşlara aşı olmayı tavsiye etti.
Özçelik, aşılama çalışmalarının ilçede hızla devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal