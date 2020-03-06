Yeniçağa Kaymakamı Özçelik, kamu çalışanı kadınlara çiçek dağıttı

06.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda çalışan kadınlara çiçek hediye etti.

Özçelik, kaymakamlık binasında bulunan daire müdürlüklerinde çalışan kadınlar ile bir araya geldi.

Kamuda çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Özçelik, personele karanfil dağıttı.

Özçelik, yaptığı konuşmada, kadınların yılda sadece bir gün değil yaşamın her anında hatırlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA