Yeniçağa Kaymakamı Özçelik, kamu çalışanı kadınlara çiçek dağıttı
Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda çalışan kadınlara çiçek hediye etti.
Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda çalışan kadınlara çiçek hediye etti.
Özçelik, kaymakamlık binasında bulunan daire müdürlüklerinde çalışan kadınlar ile bir araya geldi.
Kamuda çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Özçelik, personele karanfil dağıttı.
Özçelik, yaptığı konuşmada, kadınların yılda sadece bir gün değil yaşamın her anında hatırlanması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: AA