01.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:36

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akıncılar köyünde Mehmet Özcan'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın samanlığın yakınında bulunan Hüseyin Özcan ve Mustafa Özkan'a ait samanlığa da sıçradı.

Çıkan yangına Yeniçeğe ve Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangınlarda 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA