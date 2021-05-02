Yeniçağa Gölü, göç mevsiminde kuş fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 264 kuş türüne ev sahipliği yapan Yeniçağa Kuş Cenneti, her yıl göç mevsiminde çok sayıda fotoğrafçı ile kuş gözlemcisini ağırlıyor.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 264 kuş türüne ev sahipliği yapan Yeniçağa Kuş Cenneti, her yıl göç mevsiminde çok sayıda fotoğrafçı ile kuş gözlemcisini ağırlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunan 2 bin 780 dekar alana sahip Yeniçağa Gölü'nü her sene göç mevsimlerinde turna, çütre, arı şahini, angut, balık kartalı ve flamingo gibi 264 türde binlerce kuş ziyaret ediyor.

Göç mevsimlerinde gölü ziyaret eden kuşlar, burada yumurtlayarak kuluçkaya yatıyor. Bu kuşlardan turna, şah kartalı, ak kuyruklu kartal ve bıldırcın kılavuzu, burada konaklayarak üreyen kuş türlerinin başında geliyor.

Türkiye'de yaşayan 465 kuş türünün yarısından fazlasına ev sahipliği yapan göl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de kuş gözlemcilerinin ilgi gösterdiği rotalardan biri oldu.

İstanbul'a 2,5, Ankara'ya ise 2 saat uzaklıkta yer alan kuş cennetine gelen kuş meraklıları ile fotoğrafçılar, göl çevresindeki kuşları fotoğraflayıp gözlemlemek için saatlerce burada vakit geçiriyor.

"Kuş arşivimi kitaplaştırmak istiyorum"

Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı Ergin Arar, AA muhabirine, Bolu'da özel bir firmada çalıştığını, boş vakitlerinde kuş gözlemi yaptığını anlattı.

Küçüklüğünden beri kuşlara merakı olduğunu dile getiren Arar, "Kuşların ötüşleri ve cinsleri, her zaman merak uyandırmıştır. Fotoğrafçılıkla beraber onları artık araştırmaya ve çekimlerini yapmaya başladım." dedi.

Arar, Yeniçağa Gölü'nün büyüklük olarak Balıkesir'deki Manyas'tan sonra ikinci sırada yer alan kuş cenneti olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Anadolu kültüründe yaygın inanışa sahip turnalara ev sahipliği yapan bu Yeniçağa Gölü, çütre, kındıra kamışçını, bıldırcın kılavuzu ve taşçeviren kuşlarının yanı sıra çok sayıda kuşa da ev sahipliği yapıyor. Bu kuşlar burada yumurtlar, yavrularını büyüttükten sonra bir şekilde hayatlarına devam ederler."

Şu anda Türkiye'de yaşayan 460'ın üzerinde kuş türü olduğunu aktaran Arar, "Bolu, bunun 250'sine yakınını barındırmakta. Fotoğrafçılığa başladığımdan bu yana 150'sinin fotoğrafını çektim. Hepsinin fotoğrafları arşivimde bulunmakta. Bu kuşları resmi kurumların desteği sayesinde kitaplaştırma yönünde bir çalışma planlıyorum." diye konuştu.

Arar, kuş gözlem kulelerinden kuşların seyredilip gün batımının takip edilebileceğini kaydederek, "İnsanların seyahat kültürü son yıllarda daha fazla oluşmaya başladı. Bu seyahat kültürünün içine ufak hobileri de katıp fotoğraf çekmek ve kuşları görmek isterlerse buraya gelebilirler. Buranın doğasına baksınlar, incelesinler, zaman geçirsinler. Doğanın içinde yaşayan kuşları görmeye çalışsınlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder