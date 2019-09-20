Yeniçağa'da trafik kazası: 2 yaralı

Yeniçağa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.09.2019 16:58
Yeniçağa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara yönüne giden Zeki Ş. idaresindeki 06 BOR 740 plakalı otomobille Mert K. yönetimindeki 14 AAL 278 plakalı otomobil, Mengen-Dörtdivan Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Mert K. ile yanındaki Nurgül S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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