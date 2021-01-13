Yeniçağa'da sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi
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Yeniçağa'da sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi

13.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:56
Yeniçağa'da sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde özverili bir şekilde çalıştıkları için başarı belgesi verildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde özverili bir şekilde çalıştıkları için başarı belgesi verildi.

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede görev alan sağlık çalışanlarının temsilcilerini makamında ağırladı.

Koronavirüs salgının başlangıcından itibaren ilçede fedakarca ve gayretle çalışan tüm sağlık teşkilatına teşekkür eden Özçelik, sağlık çalışanlarına başarı belgelerini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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