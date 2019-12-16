Yeniçağa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı
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Yeniçağa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

16.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:50
Yeniçağa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçe merkezinde Melek G. idaresindeki 81 KL 108 plakalı otomobil ile Atakan A. yönetimindeki 67 ZR 887 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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