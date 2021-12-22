Yeniçağa'da öğrencilere yönelik "Kariyer Günleri Projesi" başlatıldı

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin gelecek planlarını yapmaları adına "Kariyer Günleri Projesi" hayata geçirildi.

Mengen Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeniçağa Kültür, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (YENKAV) iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında ilk program gerçekleştirildi.

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleşen programda, protokol konuşmaları yapıldı.

Etkinliğe katılan Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 12 ve Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencilerine yönelik kariyer sunumu yapıldı.

Öğrencilerin mesleklerle ilgili sorularına da cevap verildi.

Programa, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kani Parlak, YENKAV Vakfı Başkanı Mustafa Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

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