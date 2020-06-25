Yeniçağa'da maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Yeniçağa Kaymakamlığı koordinesinde, ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma, devlet hastanesi ile tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında kahveler, çay ocakları, lokantalar, marketler ile ilçede kurulan halk pazarında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Ekipler tarafından maske takmayanlara 900 lira ceza uygulanırken, sosyal mesafe konusunda da vatandaşlar sık sık uyarıldı.

Kaynak: AA