Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
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Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

05.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:22
Yeniçağa'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde devam ediyor.

Denetimler kapsamında ilçede halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama gerçekleştirildi.

Yeniçağa Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetim ekipleri, gittikleri yerlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor, tedbirlere uyulup uyulmadığını denetliyor.

Ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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