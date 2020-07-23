Yeniçağa'da Kovid-19 denetimi Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Nurhalil Özçelik koordinesinde yapılan denetimler kapsamında ilçede kurulan halk pazarında uygulama yapıldı.

Yeniçağa Belediye Başkanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ile tarım ve orman müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde pazarda bulunan esnaf ile vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edip etmediği de kontrol edildi.

Kaymakam Nurhalil Özçelik de denetimlere bir süre eşlik ederek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ayrıca ilçede Kurban Bayramı için kurulan kurban pazarında da sürekli denetim gerçekleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA