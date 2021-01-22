Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları
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Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları

22.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:11
Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede geçen hafta ve hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdüyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ilçede belediyeye bağlı iş makineleri ve temizlik işçileri cadde ve sokaklarda çalışma yapıyor.

Cadde ve sokaklardan toplanan karlar iş makineleriyle kamyonlara yüklendikten sonra ilçe yakınlarındaki uygun alanlara taşınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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