Yeniçağa'da ev yangını
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.
13.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:52
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Asilbey Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Öztoprak'a ait 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangında 2 katlı evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA