Yeniçağa'da ev yangını Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Asilbey Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Öztoprak'a ait 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında 2 katlı evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA