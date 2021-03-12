Yeniçağa'da baharın müjdecisi çiğdemler açtı
12.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:35
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde baharın müjdecisi olarak adlandırılan çiğdemler açtı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde baharın müjdecisi olarak adlandırılan çiğdemler açtı.
İlçede havaların ısınmasıyla karların erimesinin ardından baharın müjdecisi olan çiğdemler toprak üzerine çıkmaya başladı.
Yeniçağa ilçe merkezinin yakınlarında bulunan boş arazilerde açan çiğdemler güzel görüntüler oluşturdu.
Açan çiğdemleri gören vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal