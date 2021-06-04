Yeniçağa'da 30 sokak hayvanı kısırlaştırıldı
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Yeniçağa'da 30 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Yeniçağa'da 30 sokak hayvanı kısırlaştırıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hayvanseverlerin girişimleri sonucunda 30 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hayvanseverlerin girişimleri sonucunda 30 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

İlçede yaşayan hayvanseverler Aziz Şen, Selçuk Uçar ve İsmail Özçiftçi, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için Bolu Belediyesinden yardım istedi.

Bölgedeki sokak hayvanlarını yakalayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gün içinde hazırladıkları özel alanda 30 hayvanı kısırlaştırdı.

Hijyenik ve steril ortamda kısırlaştırılan sokak hayvanlarının, iki gün gözetim altında tutulduktan sonra doğal ortamlarına geri bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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