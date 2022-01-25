Yeniçağa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-100 karayolundan Yeniçağa istikametine seyreden Sezai A. idaresindeki 34 GG 8974 plakalı otomobil il Anadolu Otoyolu Yeniçağa kavşağında Zahide A. yönetimindeki 67 AAN 538 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Sezai A.'nın kullandığı otomobil içerisinde bulunan Necla A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.