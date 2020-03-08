Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı
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Murat Ağırel, İstanbul, 3. Sayfa

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:10
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Libya'da şehit olan MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz Cuma günü ifade vermesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca davet edilmişti. Davet üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen şüpheli Ağırel, savcılıkça 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan Murat Ağırel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Murat Ağırel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirildi. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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