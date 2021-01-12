Yenibosna sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 12 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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Yenibosna sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 12 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

12.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:06
Yenibosna sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi: 12 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Ocak Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Ocak Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

12 OCAK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.01.2021 04:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.01.2021 08:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

12 OCAK SU KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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