Son dakika: Yenibosna E-5 Karayolu'nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Yenibosna E-5 Karayolu'nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
Yenibosna E-5 Karayolu'nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel