- Olay yerinden detaylar Yenibosna'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Yenibosna'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde bir kişiye otomobil çarptığını gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise ismi öğrenilemeyen yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaşamını yitiren kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Cevizlibağ yönünde trafik akışında aksama yaşandı.

Yaşamını yitiren kişinin kara yoluna üst geçitten atladığı veya düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA