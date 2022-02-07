YENİBOSNA'DA KUMAŞ BASKI ATÖLYESİNDE YANGIN - Haberler
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YENİBOSNA'DA KUMAŞ BASKI ATÖLYESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAHÇELİEVLER, Yenibosna'da 4 katlı iş merkezinin ikinci katında bulunan kumaş baskı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAHÇELİEVLER, Yenibosna'da 4 katlı iş merkezinin ikinci katında bulunan kumaş baskı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Atölyede hasar oluştu.

Yenibosna Merkez Mahallesi, Oruç Reis Sokakta, 4 katlı iş merkezinin ikinci katında bulunan kumaş baskı atölyesinde saat 22.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken atölyede hasar oluştu. Yangının çıkıç nedeni araştırılıyor.

YENİBOSNA'DA KUMAŞ BASKI ATÖLYESİNDE YANGIN

YENİBOSNA'DA KUMAŞ BASKI ATÖLYESİNDE YANGIN

YENİBOSNA'DA KUMAŞ BASKI ATÖLYESİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yenibosna, İtfaiye, Yangın, Oruç, Güncel, Haber

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