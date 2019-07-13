Yenibirlider Derneği 7 yaşında

Üniversitede okuyan başarılı gençleri ve iş hayatına atılmış genç profesyonelleri liderliğe hazırlamak üzere "gençler tarafından, gençler için" felsefesiyle 9 Temmuz 2012 tarihinden bu yana çalışmalarını sürdüren Yenibirlider Derneği, yedinci yaşına girdi.

Yenibirlider Derneği'nin eş kurucusu Kerem Kamışlı, konuyla ilgili şunları söyledi: "İş dünyasına yeni liderler kazandırmak misyonuyla çıktığımız bu yolda, ilk günden itibaren ülkemizin en parlak gençlerini aynı çatı altında bir araya getirmek ve bu arkadaşlarımızın kolektif sesi olmak üzere çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne 114 üniversite, 45 özel kurum, 16 sivil toplum kuruluşu ve 4 kamu kurumu işbirliğiyle 50 binden fazla üniversite öğrencisine temas ettik. Gençlerimizin ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış "YBL21" programı, Boğaziçi Üniversitesi'yle beraber yürütülen "Genç Profesyoneller" ve İş Bankası'yla ortak hayata geçirilen "İŞ'te YBL" projelerimizle fark yarattığımıza inanıyorum. Yenibirlider Derneği olarak gelecekte hayata geçireceğimiz çalışmalar bize heyecan ve umut kaynağı oluyor."

Yenibirlider Derneği, yedinci yaşında kurumsallaşma çabaları kapsamında, hem yönetim kurulu başkanlığını hem de genel koordinatörlüğünü yürüten Tanya Hazal Kaysoydu genel koordinatörlük görevini mart ayı itibariyle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu alanında 15 yılı aşan önemli yönetim tecrübeleri bulunan Jülide Erdoğan'a devretti. Kaysoydu, yönetim kurulu başkanlığı görevine devam ediyor.

YENİBİRLİDER DERNEĞİ'NİN FAALİYETLERİ:

YBL21 Programı, 2018 – 2019 dönemi kapsamında 17 farklı ilde lise öğrenimlerini tamamlamış 21 çok parlak ve ümit vaat eden üniversite öğrencisini bir araya getirdi. Programın öne çıkan etaplarından biri olan "Liderlik Kampı" ise katılımcı gençleri alanlarında lider kişilerle buluşturdu ve liderlik yolundaki hikayeleri ilk ağızdan dinleme fırsatı sundu.

TÜPRAŞ'ın ana destekçisi olduğu ve Türkiye'nin en önde gelen kurumlarında çalışan gençlere yönelik bir proje olan Genç Profesyoneller 39 kurumdan 135 profesyonelin katılımıyla altıncı kez gerçekleştirildi. Yenibirlider Derneği'nin liderlik ekosisteminde yer alan genç profesyonel sayısı her yıl ortalama yüzde 15 büyüme kaydediyor ve 2018 program mezunlarıyla beraber ekosistemde 462 genç profesyonel yer alıyor.

Yenibirlider Derneği'nin bu dönemdeki bir diğer önemli yenilik ise İş Bankası'yla ortak kurgulanan ve ilk defa hayata geçirilen İŞ'te YBL projesi oldu. İŞ'te YBL Türkiye çapından seçilen ve özellikle finans alanında bir gelecek arzulayan 10 başarılı üniversite öğrencisini özel bir yolculuğa çıkartıyor. İş Bankası'yla beraber hazırlanan online eğitim programı,finans sektörüne derin bir bakış açısı kazandıran sınıf içi eğitimleri, mini mentörlük programı ve proje uygulamasıyla finans alanında değişime öncülük edecek nitelikte bir kariyer inşa edilmesine olanak sunuyor.

Kaynak: Bültenler