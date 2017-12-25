Yeni Zelandalı Şarkıcı Lorde, Filistin'e Destek İçin İsrail Konserini İptal Etti
İsrailli asker ve polislerin Filistinliler üzerindeki sert tutumuna duyarsız kalamayan Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, bu ülkede vereceği konseri iptal etti.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından yaşanan olaylara özellikle 'Royals' şarkısıyla dünya çapında büyük bir kitle edinen Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde tepki gösterdi.
ÇAĞRILARA DUYARSIZ KALAMADI
İsrailli asker ve polislerin Filistinliler üzerindeki sert tutumu üzerine Filistin yanlısı gruplar ünlü şarkıcıya İsrail'deki konserini iptal etme çağrısı yapmıştı.
"ŞU ANDA DOĞRU KARAR"
Lorde, iptal kararını açıkladığı bildiride "Şu anda doğru karar" ifadesini kullandı.
Ünlü şarkıcı, Filistin duyarlılığıyla gönülleri fethetti;
YORUMLAR (7)
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Türkiye de ikamet eden ve vatandaşı olan İsrail vatandaşlarının israilde askerlik yapması engellenmelidir. BM nezdinde ikamet vatandaşı olmadıkları ülkelerde silah altına alınanlar paramiliter yabancı savaşçı sayılırken israillle çift vatandaşlıları bulunanlar gönüllü askerlik yapıyorlar o zaman bizde öso yanında Türkmenlere kerkükde Türkmenlere gönüllü askerlik edelimCevap Yaz Yayından Kaldır
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yeni zelanda birleşik krallıkta degil ki :SCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yen'i Zelandalı Şarkıcımız Lorde KUDÜS Konusunda Ve Filistin Halkına Yapılan Katliamı İşkenceyi Görüp Duyarlı Bir Şekilde Konserini İptal Edip Tavır Alıyor Protesto Ediyor Lakin Bizim Ülkemizin Herşeye Maydonoz Olan Ana Muhalefetimizin Bazı Koyunları Solcuları Entelleri Dantelleri Nede Bizim Musluktan Tıss Fıss Diye Ses Geliyor Bunlarda Oda Yok Herhal NASA'nın Gönderdiği Son Roketle Marsdan Sesleri Geldide Sağ Olduklarını Anladık.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır.....: malbatrosYayından Kaldır
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VİCDAN VARMIS YİNEDEEECevap Yaz Yayından Kaldır
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''Dünya 5''ten büyüktür''Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hem sebep olup hem özür dilemek gibi?? Kahrolsun birleşik krallıkCevap Yaz 3 Yayından Kaldır