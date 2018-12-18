Yeni Zelandalı Handa'nın Salsa Partisinde Ölümü Davasına Yeniden Başlandı

Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalı Keshia Handa'nın salsa partisi için gittiği İstanbul'daki otelin teras katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya, mahkemenin otel sahibine verdiği 12 bin 100 TL cezanın Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden başlandı. Yargıtay'ın "Hangi kritere göre ceza verdin, açıkla" dediği mahkeme, olayda kusurlu tarafın tespiti için dosyayı üçüncü kez bilirkişi heyetine gönderdi. Bilirkişi heyetinden, sanıklar ile ölen genç kızın kusuru olup olmadığının tespiti ile varsa kimin asli ve tali kusurlu olduğu yönünde rapor hazırlamaları istendi.

Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalı Uzman Psikolog Keshia Handa (31), 2015 yılının Eylül ayında arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Dans tutkunu genç kadın, 20 Eylül gecesi Beyoğlu'ndaki Büyük Londra Oteli'nin teras katında düzenlenen salsa partisine katıldı. Handa, ilerleyen saatlerde gittiği tuvalette sıra olduğunu görünce yan tarafta bulunan havalandırma boşluğunu çevreleyen duvara oturdu. Ancak 20 metre yükseklikten düşerek, beton zemine çakıldı. Genç kadın olay yerinde öldü. Otel sahibi İbrahim Hüzmeli ve otelin teknik işlerinden sorumlu çalışanı Enver Karadaş hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak 'suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HANDA'YI SUÇLADILAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık İbrahim Hüzmeli, havalandırma boşluğunun boyandığını, boşluğu kapatan çelik ızgaranın telle bağlandığını anlatarak,"Burası oturma yeri değildir. Handa zıplayarak oturması sonucu düşmüştür" dedi. Diğer sanık Enver Karadaş ise boşluğu kapatan çelik ızgarayı kendisinin telle bağladığını anlattı. Dava sürecinde mahkeme tarafından alınan ilk bilirkişi raporunda genç kız ve otel sahibi aynı oranlarda kusurlu bulundu. İkinci bilirkişi raporunda ise otel sahibinin kusur oranı yüzde 30, Handa'nın kusur oranı yüzde 60 olarak bildirildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme geçen yıl Eylül ayındaki karar duruşmasında otel sahibi İbrahim Hüzmeli'yi 'taksirle adam öldürmek' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle bu ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Ardından günlüğü 20 TL'den 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi. Diğer sanık Enver Karadaş ise beraat etti. Karar duruşmasının ardından "İnsan öldürmenin bedeli 12 bin TL mi'ö diye tepki gösteren baba Sumant Handa, davayı Yargıtay'a taşıdı.

GEREKÇESİZ HÜKÜM

Baba Handa'nın avukatı Gökhan Cindemir tarafından temyiz edilen davada Yargıtay yerel mahkemenin kararını 'gerekçesiz hüküm kurduğu' gerekçesiyle bozdu. Yargıtay bozma kararında "Olayın oluşuna, sanıkların kusur oranına, hangi bilirkişi rapor ve hangi gerekçe ile iştirak edildiğine ilişkin tespit ve kabul yapmadan gerekçesiz hüküm kurulmuştur" dedi.

DAVA YENİDEN BAŞLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de Yargıtay'ın bozma kararına uydu. Yeniden başlayan yargılamanın ilk duruşmasına sanıklar, avukatları ile birlikte katıldı. Handa Ailesi'nin avukatı da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar otel sahibi İbrahim Hüzmeli ve Enver Karadaş, mahkemenin verdiği karara direnmesini istedi. Handa Ailesi'nin avukatı Gökhan Cindemir ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmalarını, genç kızın ölümünde kusurunun bulunmadığını belirtti.

DOSYA ÜÇÜNCÜ KEZ BİLİRKİŞİ'YE GİTTİ

Mahkeme, dosyanın A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan biri inşaat alanında uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Bilirkişi heyetinden, sanıklar ile ölen genç kızın kusuru olup olmadığının tespiti ile varsa kimin asli ve tali kusurlu olduğu yönünde rapor hazırlamaları istendi.

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler - İstanbul

Kaynak: DHA