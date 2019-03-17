Yeni Zelandaki Saldırıda Camı Kırarak Kurtuldu

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarından kurtulmayı başaran Cezayir vatandaşı, saldırı sırasında camı kırıp kaçtığını belirtti.

Yeni Zelanda'da ikamet eden Cezayirli Tarık Şinafe, yayınladığı videoda, olay anında yaşadıklarını anlattı.

O gün, saldırıların düzenlendiği camilerden biri olan Nur Camisi'nde olduğunu anlatan Şinafe, saldırıyı gerçekleştiren teröristin, imam minbere çıktığında, tam olarak yerel saatle 13.40'ta içeri girdiğini söyledi.

"Tam o esnada ilk kurşun sesini duydum ama tam olarak ne olduğunu anlamadım. Daha sonra otomatik bir silahtan peş peşe atış sesleri geldi. O zaman bunun bir saldırı olduğunu anladım ve yakınımdaki pencereyi kırıp koşarak kaçtım." diyen Şinafe, kırdığı camdan yüzlerce kişinin kaçtığını ifade etti.

Cezayir Devlet Radyosu daha önce yaptığı açıklamada, aslen Cezayir'in Ayn Temuşent vilayetine bağlı El-Amiriyye sakinlerinden olan Şinafe'nin saldırı esnasında camı kırıp kaçarken omuzunda kırık oluştuğunu ve hafif şekilde yaralandığını duyurmuştu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA